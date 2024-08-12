الصين تؤكد حقّ إيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، دعم بلاده الجهود القانونية التي تبذلها إيران للدفاع عن سيادتها وأمنها وشرفها الوطني.

وشدد وانغ خلال الاتصال، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عنه على رغبة بلاده بإقامة علاقات وثيقة مع إيران للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه جدد باقري كني التأكيد على حق بلاده القانوني في الرد المناسب والرادع لممارسات الكيان الصهيوني، والعمل على ضمان استقرار وأمن المنطقة.

واتفق الجانبان على الإدانة الحاسمة لجريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية في طهران، وضرورة بذل جهد مشترك من قبل المجتمع الدولي لوقف اعتداءات الكيان الإسرائيلي وإعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة.