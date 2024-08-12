العثور على قبو نبيذ عمره 1800 عام في ايطاليا

اكتشف علماء الآثار في منطقة فيلا “أيانو” الرومانية بمقاطعة سيينا الإيطالية والتي يعود تاريخها إلى القرنين الرابع والسابع الميلاديين قبو نبيذ يبلغ عمره حوالي 1800 عام. وتحقق الاكتشاف بالقرب من مدينة سان جيميجنان، المعروفة بتقاليد صناعة النبيذ وخاصة إنتاج النبيذ الأبيض.

وقال البروفيسور ماركو كافاليري المتخصص في علم الآثار الرومانية ودراسة إيطاليا القديمة إن فريقاً يضم نحو 20 طالباً وباحثاً من بلجيكا وإيطاليا اكتشف مركز صناعة النبيذ. وحسب البروفيسور فإن هذا المكان كان مخصصاً لإنتاج وتخزين النبيذ، وكان مصدراً رئيسياً لكسب المال في منطقة فالديلس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم العثور على قاعة واسعة تبلغ مساحتها 30×9 م، وفيها ستة أعمدة. كما عثر علماء الآثار أيضاً على حوالي 30 وعاء نبيذ وقاموا بدراستها، وافترضوا أنه كان هناك في الأصل حوالي 50 منها، مرتبة في أربعة صفوف. ويشير كل هذا إلى الحجم الصناعي لإنتاج النبيذ.

وأشار كافاليري إلى أن التحاليل الكيميائية للعينات أظهرت أن الأوعية كانت مغطاة براتنج الصنوبر والقطران، وهي مواد تستخدم تقليدياً في صناعة النبيذ القديم. كما أشارت الأبحاث إلى أن المساحة الإجمالية للفيلا تبلغ حوالي 10.000 متر مربع.

ويذكر أن هذا الاكتشاف تحقق في إطار البعثة الأثرية السابعة عشرة. وأشار عمدة فالديلس أندريا ماروتشي إلى أن الحفريات مستمرة منذ حوالي عقدين من الزمن، وأكد أن القطع الأثرية التي تم العثور عليها ستجد مكاناً لها في مجمع المتحف الجديد في سانتا كيارا. وهذا من شأنه أن يثري المتحف، مما يساهم في مواصلة تطوير وتعزيز هذا التراث التاريخي.