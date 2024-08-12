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12-أغسطس-2024
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نشرة الإعلانات العدد 1218 / الثلاثاء 13-8-2024 / 7 صفحات
“ملامح الاستراتيجية السورية في مواجهة التحديات”… في ملتقى البعث للحوار بالقنيطرة
في يومها الأخير… التسوية الشاملة في القنيطرة استقطبت نحو 6500 مطلوب
عدوان أميركي بريطاني على جزيرة كمران في الحديدة
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مجلة البعث الأسبوعية
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العدد
12-أغسطس-2024
بشار المحمد
نشرة الإعلانات العدد 1218 / الثلاثاء 13-8-2024 / 7 صفحات
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