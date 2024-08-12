اليونان تكافح الحرائق قرب العاصمة وسط موجة حر ورياح قوية

تكافح اليونان عدداً من حرائق الغابات اندلعت يوم الأحد الماضي وأدت إلى إجلاء مئات السكان، فيما حذر الخبراء من أحوال الطقس القاسية المرتقبة الأسبوع المقبل.

ويعمل عناصر الإطفاء على إخماد حريق وصف بالخطير قرب أثينا منذ ليل الأحد، إذ وصل الدخان إلى أجزاء من العاصمة.

وأمرت السلطات اليونانية سكان مدينة ماراثون التاريخية على بعد 40 كيلومتراً شمال شرق أثينا بإخلاء منازلهم والتوجه إلى مدينة نيا ماكري الساحلية.

وبحلول بعد ظهر الأحد تعامل عناصر الإطفاء على وجه السرعة مع 33 من الحرائق الأربعين التي اندلعت خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أفاد الناطق باسم جهاز الإطفاء. لكن الجهاز يواصل مكافحة 7 حرائق أخرى ما زالت تستعر في ما يبدو أنه يوم صعب للجهاز في ظل الحر الشديد.

وفي منطقة شرق أتيكا اندلع حريق في بلدة فارنافاس حيث يوجد عدد من المنازل ما أدى إلى انبعاث دخان كثيف إلى حد أن سماء أثينا بدت حمراء اللون بعد ظهر الأحد. وتواصل الحريق لغاية صباح اليوم الاثنين.

وأجلي مئات السكان من ثماني قرى قريبة على الأقل بينما يحاول البعض إنقاذ منازلهم من الحريق عبر محاولة إخماد النيران.

ونشرت قوة تضم أكثر من 400 عنصر إطفاء مدعومين بـ110 عربات و29 طائرة ومروحية لمكافحة الحرائق و ألسنة اللهب التي تجاوز ارتفاعها في كثير من الحالات 25 متراً.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة في ذروتها إلى 39 مئوية في اليونان، ويتوقع أن تسجل أعلى درجات في غرب البلاد، بالتزامن مع هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كم / ساعة وطقس جاف.