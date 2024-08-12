روسيا تجدّد استعدادها للعمل مع شركائها لبناء نظام أمن عالمي مشترك 

موسكو-تقارير

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده للعمل مع شركاء أجانب لتطوير نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في العالم. وفي رسالة مصورة وجهها بوتين للمشاركين في المنتدى العسكري (الجيش 2024) الذي انطلق في موسكو اليوم، قال بوتين وفق موقع RT: “نحن نقدر وندعم هذا الاهتمام ونثمن شراكاتنا ومستعدون لتطويرها والعمل معاً من أجل إيجاد أمن متساو غير قابل للتجزئة، وبناء عالم جديد أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب، ونرى أن موقفنا تجاه التعاون البناء مطلوب ويلقى استجابة صادقة وحيوية”.

وخلال اجتماع خاص حول الوضع في مقاطعة كورسك، أكد بوتين أن نظام كييف ينفذ إرادة أسياده في الغرب الذي يقاتل روسيا بأياد أوكرانية، موضحاً أنه سيتم تقييم ما يجري في المناطق المتاخمة لأوكرانيا، لكن المهمة الرئيسية الآن هي طرد قوات نظام كييف من المناطق التي احتلتها. وبشأن المفاوضات، تساءل بوتين: “كيف يمكننا الحديث عن السلام مع من يهاجمون المنشآت النووية”، لافتاً إلى أن ما يجري في مقاطعة كورسك يُظهر سبب رفض نظام كييف مقترحات السلام منذ البداية من جانب موسكو والوسطاء. فيما أعلن حاكم مقاطعة كورسك بالوكالة أليكسي سميرنوف أن نحو 121 ألف شخص تم إجلاؤهم من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا، بسبب التوغل المسلح لقوات كييف فيها، مشيراً إلى أن هناك 12 قتيلاً مدنياً في المنطقة، و121 جريحاً، بينهم 10 أطفال.