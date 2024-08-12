12-أغسطس-2024
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الصفحة الاخيرةصحيفة البعث

شعراء يتغنون بعيد الجيش في ثقافي الحميدية بطرطوس

محمد عباس

بمناسبة أعياد الجيش أقام المركز الثقافي العربي في الحميدية يطرطوس ظهرية شعرية شارك فيها كل من الشعراء علي أحمد،هويدا مصطفى،محمد توفيق محمد ،ريتا المصري والطفلة شهد محسن حسن فقدم الشعراء قصائد متنوعة مابين الشعر العمودي والنثر والمحكي وتأنقت الحروف لتورق أزاهيرالمجد ولتشرق العناوين لحن الشعر فقد قدم الشاعر محمد توفيق محمد عدة قصائد نذكر منها / حلم وعشق، بتتذكري عاطريق العين وقصيدة ياشآم المجد.

وقدمت الشاعرة هويدا مصطفى عدة قصائد نذكر منها نداء الحق، مطر الحنين،تحت رحيق الشمس.

أما الشاعر علي أحمد فقدم عدة قصائد نذكر منها أنثى بلاد الريح، ذكرى أليمة ،الشهيد .

وقدمت القاصة ريتا المصري قصة بعنوان/صرخات الحب والحرب.

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