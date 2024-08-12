12-أغسطس-2024
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أخبارصحيفة البعث

عدوان أميركي بريطاني على جزيرة كمران في الحديدة

بشار المحمد
عدن- وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية في اليمن عن استهداف طيران العدوان الأميركي – البريطاني، جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة والمطلّة على البحر الأحمر، بغارة جوية، موضحةً أن هذا العدوان يأتي في ظل محاولات يائسة تهدف إلى “ردع صنعاء” عن مساندة الشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من الاعتداءات المتكررة على الأراضي اليمنية، والتي أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء بعد التحام اليمن بـ”طوفان الأقصى”، إلا أن القوات المسلحة اليمنية تستمر في استهداف أهداف الاحتلال الإسرائيلي في الأرض المحتلة.

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