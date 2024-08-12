في يومها الأخير… التسوية الشاملة في القنيطرة استقطبت نحو 6500 مطلوب

القنيطرة – محمد غالب حسين

في اليوم الأخير من التسوية الشاملة، ذكر عدد من المطلوبين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم، أن هذه التسوية فرصة لكل من تخلّف عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو فرّ من الخدمة العسكرية أو الشرطية، وكل من لديه أي مشكلة أمنية أو عسكرية، وهي مكرمة كبيرة لمساعدة الشبان في العودة إلى حياتهم الطبيعية، وممارسة دور فعّال في الدفاع عن الوطن وإعادة الإعمار والبناء، كما أتاحت الفرصة والمجال أمام المغرّر بهم للعودة إلى أعمالهم.

وقد استقطبت التسوية حوالي (6500) مطلوب من أبناء محافظة القنيطرة والريف الغربي من ريف دمشق.