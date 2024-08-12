“ملامح الاستراتيجية السورية في مواجهة التحديات”… في ملتقى البعث للحوار بالقنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي في فرع القنيطرة للحزب ملتقى البعث للحوار بعنوان: (ملامح الاستراتيجية السورية في مواجهة التحديات .

وقدّم ضيف الملتقى الباحث والمحلل السياسي الرفيق علي ثابت جديد عرضاً شاملاً عن آخر التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية الأخيرة على مستوى القطر والمنطقة، لافتاً إلى أهمية اللقاءات والورشات الحوارية لما فيه خير الوطن والمواطن.

وبين أهم التحديات التي تواجه سورية في المرحلة القادمة بكل المناحي وأهم الركائز لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ من تحدي إعادة الإعمار وإيجاد الحلول لنتائج الحرب الكونية، والمحافظة على وحدة الأراضي السورية، ومواجهة العقوبات الجائرة، ناهيك عن نهب ثروات الوطن من العملاء الانفصاليين المأجورين، كما تطرق إلى تحدّ مهم وأساسي، وهو الثقافة وبنية المجتمع والتعليم الذي يعتبر أساس بناء وتطور المجتمع، مشيراً في ختام حديثه إلى أن سورية ستبقى قلب العروبة النابض، ثابتة على مواقفها الوطنية والقومية، وتصديها لمشاريع التقسيم والهيمنة الامبريالية.

الرفيقة لميس أحمد، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي، أكدت أهمية الحوار الفكري والثقافي في هذه المرحلة لنتخطى به عقبات سوء الفهم وتبديد الصور النمطية من أجل تعزيز التفاهم المتبادل.

كما طُرحت العديد من الأسئلة والمحاور للرفيق الضيف في سياق عنوان الملتقى، واغتنى الملتقى بالحوارات والمداخلات التي لامست محاور متعددة وقضايا مهمة بين الضيف والحضور.