75% من الوجبات السريعة الرائجة غير صحية

كشفت دراسة جديدة أنّ أكثر من 75% من الوجبات السريعة والأطعمة التي تبيعها مطاعم الأكل السريع وسلاسل المقاهي، هي غير صحية وتتسبّب في الكثير من الأمراض والمخاطر الصحية.

وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية أنّ الأطعمة الرائجة مثل البيتزا والبرغر وأطباق الدجاج والبطاطا المقلية والخبز الفرنسي، تحتوي على كميات كبيرة وخطيرة من الدهون أو الملح أو السكر أو السعرات الحرارية التي يمكن أن تضر بالصحة.

وقام الباحثون في جامعة “كوين ماري” البريطانية بتحليل المحتوى الغذائي لأكثر 10 سلع مبيعًا تم شراؤها في 19 من أكبر منافذ الوجبات الجاهزة في بريطانيا، ووجدوا أنّ ما بين 46% و78% من الأطباق الـ 190 التي تم فحصها غير صحية، وذلك اعتمادًا على 3 طرق معتمدة من السلطات المختصّة للحكم على الجودة الغذائية للطعام.

وأثارت النتائج دعوات متجدّدة للوزراء أصحاب الاختصاص، لإجبار صناعة الأغذية على جعل منتجاتها أكثر صحية، إذ أكد الباحثون أنّ النظام الغذائي السيء هو السبب الرئيسي المؤدي لمرض السرطان وأمراض القلب وغيرها من الأمراض القاتلة.

وتشير التقديرات إلى أنّ البريطانيين يقصدون المطاعم 2.4 مليار مرة في السنة، وهو ما يُشكل مصدر قلق على صحتهم.