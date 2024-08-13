من ناحيته، أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بأن استياء النخب الأمريكية تجاه فلاديمير زيلينسكي يتزايد، ولذلك تدرس واشنطن خيارات استبداله بشخص يمكن توجيهه بشكل أكبر، مبينةً أن زيلينسكي يتخذ خطوات مجنونة تهدد بالتصعيد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا، وقد باشر بتنفيذ إجراءات محمومة، مدفوعاً باهتمامه الشديد بالحفاظ على موقعه في السلطة التي اهتزت منذ انتهاء فترة ولايته الرئاسية في الـ 20 من أيار الماضي، وأنه “في مثل هذه الحالة، تدرس الولايات المتحدة خيارات لاستبداله بشخصية أكثر قابلية للإدارة والتوجيه، وتكون مقبولة من الحلفاء في الغرب”، حيث يعتبر البيت الأبيض أن أرسين أفاكوف وهو وزير داخلية سابق في أوكرانيا، المرشح المناسب ليحل محل زيلينسكي.