الجزائر تجدّد التأكيد على حل المشكلات البينية لإفريقيا داخلياً

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان: إن رئيس أركان الجيش جدد التأكيد على أن الجزائر الملتزمة بمبادئها الراسخة، ومقتنعة بأن حل المشاكل الداخلية لدول القارة الإفريقية لا يمكن أن يتحقق إلا داخلياً على يد الكفاءات والقدرات والقوى الحية لدول القارة.

وأضاف الفريق أول السعيد شنقريحة: إن هذه المرحلة الصعبة والحاسمة تستدعي من الجميع الانخراط في إطار رؤية استراتيجية تقوم على أساس تعاون سياسي ودبلوماسي وعسكري وأمني واقتصادي منسق يهدف إلى توفير الشروط الملائمة من أجل إرساء استقرار مستدام، مؤكداً أن الجزائر لطالما التزمت بمبادئها الراسخة القائمة على حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها ورفض التدخل الأجنبي مهما كان نوعه أو شكله ومهما كانت طبيعة أهدافه انطلاقاً من قناعاتنا بأن حل المشاكل الداخلية لدول القارة الإفريقية لا يمكن أن يتحقق إلا داخلياً.

وأشار البيان إلى أن الفريق أول شنقريحة أكد أن زيارة وزير الدفاع في النيجر الفريق ساليفو مودي تشكل دليلاً على إرادة الطرفين في تعزيز التنسيق الأمني والتعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين، وأن “هذه الزيارة تعد دليلاً على الإرادة التي تحذونا معاً من أجل تعزيز التنسيق الأمني والتعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين الذي يتعين إدراجه في إطار ديناميكية متجددة على أساس تبادل صريح وبناء من شأنه المساهمة في ترقية السلم والأمن في المنطقة”.

من جهته، أكد الفريق ساليفو مودي توافق رؤى الطرفين بخصوص مجمل القضايا الأمنية التي تناولتها المحادثات الثنائية، كما أعرب عن أمله في تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وبلاده، مشدداً على أن هذه العلاقات مبنية على التشاور والاحترام المتبادل.