السوداني يبحث هاتفياً مع بلينكن تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود دعم الاستقرار

بغداد-سانا

جدّد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التأكيد على موقف العراق الثابت من الأسباب الحقيقية وراء زعزعة الاستقرار في المنطقة، والمتمثلة باستمرار العدوان على غزّة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “السوداني تلقى اتصالاً من بلينكن جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود دعم الاستقرار الإقليمية والدولية”.

وأشار السوداني إلى “ضرورة أن تضطلع الدول الكبرى والمنظمات الأممية بكامل دورها لوقف الجرائم التي تُرتكب بحقّ الشعب الفلسطيني، وأن تُطبق على المعتدين القوانين الدولية الخاصة بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ووقف هذا التوحش الفظيع، فضلاً عن منع خرق سيادة دول المنطقة”.