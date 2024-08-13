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13-أغسطس-2024
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العدد 17724 الثلاثاء 13-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1219 / الأربعاء 14-8-2024 / 6 صفحات
بتكليف من الرئيس الأسد… وزير الكهرباء يكرّم العاملين في محطة الزارة لجهودهم في صيانة عنفات التوليد البخارية
الجزائر تجدّد التأكيد على حل المشكلات البينية لإفريقيا داخلياً
من الجلسة الثالثة لورشة العمل: تعديل أدبيات الحزب ولوائحه الداخلية
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العدد 17724 الثلاثاء 13-8-2024
13-أغسطس-2024
بشار المحمد
العدد 17724 الثلاثاء 13-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1219 / الأربعاء 14-8-2024 / 6 صفحات
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