بتكليف من الرئيس الأسد… وزير الكهرباء يكرّم العاملين في محطة الزارة لجهودهم في صيانة عنفات التوليد البخارية

حماة -حسان المحمد/سانا

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد كرم وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل اليوم عمال الكادر الفني الذين ساهموا في صيانة وإصلاح عنفات التوليد البخارية في محطة توليد كهرباء الزارة، ووضع العنفة الثالثة بالخدمة بعد رفع حمولتها من 110 ميغا واط إلى 210 ميغا واط، أضيفت إلى الشبكة.

وأكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن أن السيد الرئيس وجه إلى تخصيص مكافأة مالية تكريماً لهذه الجهود التي كانت أساسية في تعزيز استمرارية وكفاءة تشغيل المحطة، مشدداً على أن هذا التكريم يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة للعمال ودورهم المحوري في استقرار وتأمين قطاع الكهرباء في مختلف أنحاء سورية.

وتابع: إن هذا التكريم يأتي للمهندسين والفنيين والعمال المتميزين في الشركة الذين تمكّنوا بجهودهم ومساعيهم الكبيرة من إنجاز أعمال الصيانة، ووفروا بذلك مئات الملايين من الليرات عوضاً عن استيرادها من الخارج، وخصوصاً في ظل الحصار الاقتصادي الكبير والجائر على سورية، لافتاً إلى أن صيانة المجموعة الثالثة لم يتم على يد عمال أو فنيين عاديين، وإنما خبراء مختصين ومحترفين عالميين، والدليل على ذلك هو إقلاع ودوران هذه المجموعة التي كان لها الدور في الكشف عن حجم المهارات والخبرات الوطنية، وتحديداً في القطاع العام، الذين أثبتوا للقاصي والداني أن مهمتهم صعبة لكنها ليست مستحيلة.

وكشف الزامل أن سياسة وزارة الكهرباء بدأت تتجه نحو توطين هذه الصناعات لصيانة وإصلاح المحطات، والبدء بتشجيع الكفاءات المميزة في سورية، والاعتماد على الخبرات المحلية، ولا سيما أن البلاد تعاني من حصار اقتصادي.

من جانبه مدير عام الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية في الزارة ،المهندس علي حسن،

عاهد السيد الرئيس بشار الأسد على أن يكون عمال الشركة جيشاً خدمياً رديفاً للجيش العربي السوري، والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية كافة، مؤكداً أن هذا التكريم الذي شمل 412 مهندساً وفنياً وعاملاً وسام على صدورنا وسيزيد من إصرارنا على تطوير العمل وتحسينه خدمة للوطن.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز بعد جهد استمر لمدة 110 أيام متجاوزاً المعايير العالمية التي تتطلب 150 يوماً لمثل هذه الصيانات، ما حقق وفراً زمنياً قدره 40 يوماً، منوهاً بأن هذه الصيانة حققت استقراراً فنياً عالي المستوى في مؤشرات المجموعة، ما يضمن بقاءها بالخدمة فترة زمنية تتجاوز فصل الصيف من دون الحاجة لأي توقف، إضافة إلى تحقيق انخفاض واضح في قيمة الاستهلاك النوعي للمجموعة، ورفع المردود الحراري لها، الأمر الذي أدى إلى استقرار الشبكة العامة للكهرباء.

من جانبهم، عبر العاملون في المحطة عن امتنانهم وسعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين على التزامهم بمواصلة العمل الدؤوب لضمان استمرارية تشغيل محطة توليد كهرباء الزارة بأعلى أداء ممكن.