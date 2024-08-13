بحث أوجه التعاون بين نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين… وتأكيد على إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة

دمشق – بسام عمار

تعزيز التعاون النقابي والمهني بمختلف مجالاته وإقامة مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات كانت محور اللقاء الذي عقد في مقرّ نقابة المهندسين الزراعيين، وجمع نقيب المهندسين الدكتور علي سعادات ونقيب الأطباء البيطريين الدكتور اياد السويدان.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المستقبلي كون النقابتين من مكونات القطاع الزراعي الأساسية، وعملهما تكاملي، كما تبادل الخبرات بينهما مهم جداً لما لذلك من نتائج على تطوير القطاع والعمل النقابي.

وتم التطرّق إلى موضوع اللصاقة التي توضع على الأدوية والمبيدات الزراعية والبيطرية للتأكيد على وثوقيتها وسلامتها ومعرفة مصدرها وجودتها ومطابقتها للمواصفات، وبالتالي تحقيق عامل الأمان عند استخدامها من الفلاحين والمربين، وتعزيز التعاون في هذا المجال لجهة توحيد البيانات عند قراءتها بجهاز الباركود لتسهيل عملية المراقبة.

كما تم التأكيد على ضرورة تمثيل النقابتين في لجان الضابطة العدلية عند القيام بعملية الرقابة على الأدوية المطروحة بالأسواق.

وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري تم التأكيد على ضرورة إقامة مشاريع اقتصادية ذات طابع زراعي مشتركة وريعية اقتصادية كبيرة وتؤمن فرص عمل لأعضاء النقابتين، ومنتجات غذائية أساسية وتساعد في تصريف الإنتاج، حيث تم الاتفاق بشكل مبدئي على إقامة معمل للألبان ومشتقاتها بعد إجراء دراسات الجدوى الخاصة بذلك.

حضر اللقاء الرفيقان يسرى شباط أمين سر نقابة المهندسين الزراعيين، وحسان عبد الكريم عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين.