13-أغسطس-2024
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أخبارصحيفة البعث

كوبا تحذّر من مغبة الاعتداءات المتكرّرة على اليمن

بشار المحمد

هافانا-سانا   

حذّر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز من مغبة الاعتداءات المتكرّرة التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد اليمن، وما يرافق ذلك من خطر تصعيد التوتر في المنطقة.

وقال رودريغيز في تصريح على منصة إكس: ” نحذر من أن القصف الذي تشنه الولايات المتحدة وحلفاؤها على المدن اليمنية يؤدي إلى تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط”.

وشدّد رودريغيز على أن السبيل الوحيد لخفض التصعيد في المنطقة هو إنهاء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وإنشاء دولة فلسطينية على حدود ما قبل عام 1967.

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