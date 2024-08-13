لا أضرار إثر الهزة الأرضية التي ضربت شرق حماة

محافظات-سانا

أكد قائد شرطة محافظة حماة اللواء حسين جمعة أنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار في المحافظة إثر الهزة الأرضية التي ضربت شرق المحافظة مساء اليوم.

وفي تصريح له، أوضح اللواء جمعة أنه حتى اللحظة لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في المحافظة نتيجة الهزة.

وفي محافظة حمص أكد مدير الدفاع المدني العميد مهذب المودي أنه لم يبلغ عن أي أضرار حتى اللحظة نتيجة الهزة.

بدوره مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود أكد أنه لم تحدث أي أضرار في المحافظة نتيجة الهزة الأرضية التي وقعت مساء اليوم، مردفاً: إنه لم ترد أي معلومات حول أضرار في محافظة اللاذقية، كما لم تسجل أي أضرار وفق الجولات التي قامت بها مفرزة الإنقاذ بجبلة وسطامو.

من جهته أكد مصدر في قيادة شرطة حلب، أنه لا يوجد أي أضرار في المحافظة جراء الهزة الأرضية.

من ناحيته مدير الجاهزية في محافظة طرطوس ياسر ديوب أوضح أنه لم تسجل أي أضرار بالمحافظة جراء الهزة.

وفي دير الزور لم يبلغ عن أي أضرار في المحافظة نتيجة الهزة.

وكان المركز الوطني للزلازل أعلن أن هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت على بعد 28 كم شرق مدينة حماة.

وقال الدكتور رائد أحمد رئيس المركز الوطني للزلازل في تصريح له: إن هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11.56 ليلاً، مضيفاً: إنه لا خوف من حدوث هزات قريبة.

كما سجلت محطات الرصد في وقت لاحق 4 هزات ارتدادية ضعيفة بعد هزة الساعة 11.56 ليلاً وكانت الأولى الساعة 00.02 بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر ، والهزة الثانية الساعة 00.08 بقوة 2.4 ، وهزة الساعة 00.28 بقوة 2.4 ، والهزة الرابعة كانت في الساعة 00.35 بقوة 3.1.