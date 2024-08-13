“صحة” حماة تؤكد عدم حدوث وفيات جراء الهزة الأرضية   

حماة -ذكاء أسعد

أكد مدير صحة حماة الدكتور ماهر اليونس عدم وجود أية حالة وفاة بسبب الهزة ،علماً أن الإصابات كانت بين المتوسطة والخفيفة وغالبيتها نتيجة حالات الهلع والرعب ، كما أن معظم المرضى تم تخريجهم من المشافي باستثناء بعض الحالات التي تحتاج لبعض العلاجات البسيطة.

وبدورها بينت سهاد زيدان رئيسة مجلس مدينة سلمية أن الأضرار المادية فقد اقتصرت على تساقط إكساءات المباني وتهدم بعض الجدران وتكسر زجاج النوافذ ،مشيرة إلى أن لجان السلامة ستقوم بجولة اليوم في سلمية لتقييم الأضرار لأن الأضرار الواضحة حاليا لا تعد نهائية لذلك سيقوم المهندسون بالكشف عن المباني بشكل دقيق لتقييم حجم الأضرار.

وقد تعرض نحو 42 شخصاً لرضوض وجروح بالإضافة ل 67 شخصاً لديهم توتر نفسي و 23 حالة تعرضت للكسور ، وإحالة طفلة يناهز عمرها 13عاماً لمشفى حماة الوطني نتيجة تعرضها لإصابة خطيرة ، مع وجود حالة سقوط جدار على رأس شخص.

يذكر أن سلمية تعرضت لعدة هزات أرضية ليلة أمس الأولى خفيفة قدرت بنحو 3درجات ،بينما بلغت شدة الهزة في الساعة 11 و56دقيقة نحو 5 درجات تلتها هزة فجر اليوم بلغت نحو 4 درجات على مقياس ريختر