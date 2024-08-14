“التجارة الداخلية” تستعد لانتخابات مجالس إدارات غرف التجارة

دمشق – البعث

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، على التحلّي بقدرٍ عالٍ من المسؤولية في متابعة الإجراءات وتطبيق التعليمات الواضحة والصريحة الناظمة لانتخابات مجالس إدارات غرف التجارة وغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة، وتوخي الدقة وعدم السماح بأي شكل من أشكال المحاباة أو التلاعب، وبذل كافة الجهود الضامنة لنجاح العملية الانتخابية، وفق آلية سلسلة قوامها النزاهة والجرأة في تحمل المسؤولية.

وشدّد علي خلال ترؤسه اجتماعا لمديرية الشركات في الوزارة ولجان الاشراف على الانتخابات في محافظات دمشق وريفها والقنيطرة، على الكادر المعني من الوزارة وغرف التجارة بالحفاظ على سير الانتخابات والابتعاد عن العلاقات الشخصية وفصل مسار العمل التجاري عن مجريات العملية الانتخابية، وأن نكون على نفس المسافة من كل المرشحين، والتنسيق المباشر واللحظي والتواصل مع الوزارة خلال الانتخابات لتجاوز الصعوبات وحل وتذليل أي عائق أو طارئ قد يظهر.

وأشار الوزير إلى أهمية التقيد بالقوانين الانتخابية كافة، وأن يكون الراغب بممارسة حقه الانتخابي هو صاحب البطاقة الشخصية التي يبرزها، وتتطابق مع بطاقته الانتخابية وصورته، موضحاً أن كل مرشح يعد مسؤولاً عن أية مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه، فالتزام المرشحين لعضوية الغرف بالأنظمة والقوانين وإيمانهم بالمنافسة العادلة والصحيحة هو دليل جدارتهم المفترضة لتمثيل شريحة واسعة من الوسط التجاري في الغرف التي هي مؤسسات راقية وفاعلة، تنهض بالدور الاقتصادي الوطني المسؤول المناط بها.