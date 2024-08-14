الرفيق نجار يلتقي سفير نيكاراغوا بدمشق

دمشق- البعث

التقى الرفيق فاضل نجار عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التنظيم السيد رامون البرتو مونكادا كولوليندريس سفير نيكاراغوا في سورية.

وأشاد الرفيق نجار بمواقف نيكاراغوا تجاه القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية.

كما ثمن مواقف نيكاراغوا مع سورية في الحرب التي شنت عليها والحصار الجائر، موضحاً أن سورية تتعرض لما تعرضت له نيكاراغوا من حرب وحصار من الإمبريالية، ولدينا إيمان مطلق بالشعب والجيش، والقائد الرفيق الأمين العام للحزب بشار الأسد، رئيس الجمهورية، لتجاوز هذا الوضع والخروج منه إلى الأفضل دون الرضوخ للاملاءات الامريكية.

وأكد الرفيق نجار على متانةالعلاقات وتجذرها بين البلدين والحزبين، حزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب الجبهة الساندينية، وأن كليهما يدافعان عن حقوق الشعب ضد الإمبريالية.

بدوره، السفير رامون، بين أن نيكاراغوا واثقة بأن سورية تجابه الإمبريالية وأنها ستخرج من هذه الحالة كما نيكاراغوا، مشيداً بحكمة الرفيق الأمين العام في عودة الاستقرار ووحدة البلاد.

وأوضح أن الجانبين مشتركين في عدة مجالات، وأشكال في نضالهما ضد الامبريالية.

وأكد الطرفان على ضرورة تطوير العلاقات بين الحزبين إيجاباً بما يتماهى مع العلاقات الدبلوماسية.