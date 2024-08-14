السيد خامنئي: قبضة الأعداء ليست قوية كما يتم الترويج لها

طهران- وكالات أكّد قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، أنّ “قبضة الأعداء ليست قوية كما يتمّ الترويج لها”، مشدّداً على ضرورة “الاعتماد على أنفسنا والثقة بقدراتنا”.

وفي الكلمة التي ألقاها، خلال لقائه أعضاء المؤتمر الوطني للشهداء في محافظة “كهكيلوية وبوير أحمد”، شدّد السيد خامنئي على أنّ “التهويل بقدرة الأعداء هدفه بثّ الخوف بين أبناء شعبنا من الولايات المتحدة وبريطانيا و(إسرائيل)”.

وأضاف: “شهداؤنا ومجاهدونا أحبطوا الحرب النفسية التي يشنّها الأعداء على إيران، منذ بداية الثورة الإسلامية”، وأنّ “هناك العديد من الدول مستسلمة للاستكبار، لكن إذا اعتمدت على إمكانياتها وفهمت إمكانيات العدو، بعيداً عن التهويل، يمكنها أن ترفض مطالب الاستكبار”.