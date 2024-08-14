بأسراب من المسيرات… المقاومة اللبنانية تشنّ هجوماً على تجمع لجنود الاحتلال

بيروت- وكالات تواصل المقاومة الوطنية اللبنانية عملياتها العسكرية ضد مواقع وتجمعات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية – الفلسطينية المحتلة، في إطار إسنادها لقطاع غزة ومقاومته.

وفي أحدث عملياتها لليوم الأربعاء، شنّ مجاهدو ‌‏المقاومة هجوماً جوياً بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث لجنود العدو ‏في شمال “أبيريم”، وأصابت أهدافها بدقة، كما استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، محققين إصابةً مباشرة، ما أدى إلى تدميرها، كذلك استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في حرش شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وموقع البغدادي، وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وذلك ‏بالأسلحة الصاروخية، محققين إصابةً مباشرة في الموقعين، وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة كذلك، استهدفت المقاومة موقع الرمثا بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصابته إصابةً مباشرة. ‏

في غضون ذلك، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة راشيا الفخار، وأطراف بلدة حولا، فيما استهدفت طائرات الاحتلال بلدة عيتا الشعب، بحسب مراسل “الميادين”، كما شن الاحتلال غارة بمسّيرة استهدفت مفرق العباسية قضاء صور، ما أدّى إلى تضرر بعض المركبات ووقوع إصابات في المكان، حيث أدّت إلى إصابة 10 أشخاص بجروح من بينهم 3 إصاباتهم حرجة، في حصيلةٍ أولية.

وتأتي عمليات المقاومة المستمرة في ظل ترقب الكيان الصهيوني واستنفاره العسكري الكبير لرد المقاومة اللبنانية على عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت واغتياله القائد فؤاد شكر.