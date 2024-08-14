روسيا تتهم بريطانيا بالانخراط في العمليات التخريبية الأوكرانية

من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف حالة الطوارئ الإقليمية في المقاطعة نظراً لتصاعد الوضع الأمني نتيجة القصف اليومي من قبل قوات نظام كييف، مضيفاً: إن هذا الإعلان سيتبعه نداء إلى اللجنة الحكومية لطلب إعلان حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي.

إلى ذلك أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف عن إسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة، مشيراً إلى أن قوات الدفاع الجوي ووسائل التشويش الإلكتروني تواصل تدمير المسيرات مؤكداً عدم وقوع إصابات نتيجة الهجوم، ولافتاً إلى أن سقوط حطام الطائرات المسيرة تسبب بأضرار مادية لعدد من المباني السكنية والمنشآت ومواقف وسائل النقل العام، وفي مقاطعة كورسك أعلن القائم بأعمال الحاكم أليكسي سميرنوف عن إسقاط 4 صواريخ أوكرانية، وفي مقاطعة ليبيتسك أعلن الحاكم إيغور أرتامونوف عن خطر الهجوم بالطائرات المسيرة، كما تم إعلان المستوى الأحمر لخطر الهجمات بالمسيرات في مدينة ليبيتسك، المركز الإداري للمقاطعة.

بدورها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 117 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ من طراز “توشكا يو” فوق عدة مناطق روسية.