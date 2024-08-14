روسيا تتهم بريطانيا بالانخراط في العمليات التخريبية الأوكرانية
لندن-سانا
أكد السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين أن بريطانيا منخرطة بنشاط في إعداد العمليات العسكرية والتخريبية لقوات نظام كييف، وأن “المشاركة النشطة للبريطانيين في إعداد وتنفيذ العمليات العسكرية والتخريبية للقوات الأوكرانية واضحة من خلال تزويد نظام كييف بصواريخ ستورم شادو المجنحة، حيث بدأت كييف بعد ذلك بوقت قصير باستخدامها لمهاجمة الأهداف المدنية في روسيا ناهيك عن التأثير الكبير على القيادة الأوكرانية”، كما أوضح تعليقاً على تأكيد الحكومة البريطانية بضرورة الاستعداد للحرب مع روسيا أن هذه الحكومة “تحاول بذلك الحصول على المزيد من الأموال لقواتها المسلحة التي تحتاج إلى تحديث جدي ويجب عليها أن تشرح بطريقة أو بأخرى للسكان الذين ما زالوا يشعرون بوطأة أزمة تكلفة المعيشة لماذا سيتم استخدام الأموال لهذا الغرض في الوقت الذي تقوم فيه بتجميد برنامج عمليات بناء 40 مستشفى جديداً في جميع أنحاء البلاد الذي أعلنته السلطات منذ عدة سنوات”.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قيام نظام كييف بشن هجوم على مقاطعة كورسك الروسية سيؤدي إلى توقف موضوع مفاوضات السلام مع روسيا لفترة طويلة، واصفةً الهجوم بأنه تصرف إرهابي، فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إنه يتعين على ممثلي الأمم المتحدة الانتباه إلى أن الأحداث في مقاطعة كورسك لا تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان بل إرهاب من قبل نظام كييف ضد المواطنين الروس، مشيرةً إلى “أنه إذا كان الأمر صحوة أممية فيرجى البدء بحقوق الإنسان التي يتم انتهاكها من قبل نظام كييف فيما يتعلق بسكان القرم وفيما يتعلق بدونيتسك ولوغانسك وغيرها”، مشددة على أن هذه الأعمال تمثل إرهاباً واضحاً ولا داعي بتاتاً لاستبدال ذلك بمفاهيم أخرى.
من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف حالة الطوارئ الإقليمية في المقاطعة نظراً لتصاعد الوضع الأمني نتيجة القصف اليومي من قبل قوات نظام كييف، مضيفاً: إن هذا الإعلان سيتبعه نداء إلى اللجنة الحكومية لطلب إعلان حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي.
إلى ذلك أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف عن إسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة، مشيراً إلى أن قوات الدفاع الجوي ووسائل التشويش الإلكتروني تواصل تدمير المسيرات مؤكداً عدم وقوع إصابات نتيجة الهجوم، ولافتاً إلى أن سقوط حطام الطائرات المسيرة تسبب بأضرار مادية لعدد من المباني السكنية والمنشآت ومواقف وسائل النقل العام، وفي مقاطعة كورسك أعلن القائم بأعمال الحاكم أليكسي سميرنوف عن إسقاط 4 صواريخ أوكرانية، وفي مقاطعة ليبيتسك أعلن الحاكم إيغور أرتامونوف عن خطر الهجوم بالطائرات المسيرة، كما تم إعلان المستوى الأحمر لخطر الهجمات بالمسيرات في مدينة ليبيتسك، المركز الإداري للمقاطعة.
بدورها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 117 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ من طراز “توشكا يو” فوق عدة مناطق روسية.