تنظيم 114 ضبط سقاية بمياه الصرف الصحي بريف دمشق هذا العام
ريف دمشق – البعث
ضبطت مديرية زراعة ريف دمشق 114 مخالفة سقاية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة هذا العام تركزت معظمها في مناطق دوما وحران وداريا.
رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس أحمد مرعي بين أن الزراعات المضبوطة تنوعت مابين خضار صيفية مثل البقدونس والملوخية والباذنجان، ومحاصيل علفية كالذرة والشعير والشيلم والفصة، إضافة إلى القطن، موضحاً أن مجموع المساحات المخالفة على مستوى المحافظة منذ بداية العام وحتى آب الحالي بلغت حوالي 6989 دونم تم فلاحتها كلها منها 6288 دونم في دوما تلتها حران العواميد بمساحة 439 دونم وتوزعت باقي المساحة في مناطق الغوطة والقطيفة والكسوة وباقي مناطق الريف الأخرى، حيث تم تنظيم الضبوط بكافة المخالفات.
وأوضح مرعي أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الرادعة والصارمة والتوعوية لمنع السقاية بمياه الصرف الصحي للمزروعات على مستوى المناطق من حيث إجراء الكشوف الدورية لمتابعة سير العمليات الزراعية في الأراضي وخاصة عملية الري والتأكد من سلامة مصادر المياه المتاحة إلى جانب التوعية المستمرة بخطورة السقاية بماه الصرف الصحي على الصحة بشكل عام.