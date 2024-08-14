تنظيم 114 ضبط سقاية بمياه الصرف الصحي بريف دمشق هذا العام

رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس أحمد مرعي بين أن الزراعات المضبوطة تنوعت مابين خضار صيفية مثل البقدونس والملوخية والباذنجان، ومحاصيل علفية كالذرة والشعير والشيلم والفصة، إضافة إلى القطن، موضحاً أن مجموع المساحات المخالفة على مستوى المحافظة منذ بداية العام وحتى آب الحالي بلغت حوالي 6989 دونم تم فلاحتها كلها منها 6288 دونم في دوما تلتها حران العواميد بمساحة 439 دونم وتوزعت باقي المساحة في مناطق الغوطة والقطيفة والكسوة وباقي مناطق الريف الأخرى، حيث تم تنظيم الضبوط بكافة المخالفات.