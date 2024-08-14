حماية المستهلك في طرطوس تضبط 15 معتمد يتلاعبون بنظام البطاقة

طرطوس – البعث

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس مخالفات عديدة طالت المخابز والأسعار والفواتير الوهمية لتضليل جهاز حماية المستهلك، ومن أهم هذه الضبوط ضبط 15 معتمدي خبز بمخالفة التلاعب بنظام البطاقة من خلال بيع الخبز من خارجها وبلغت الغرامة 18,392,600 ل.س، وضبط 4 مخابز تموينية خاصة بمخالفة نقص الوزن وعدم التقيد بأوقات العجن وإنتاج الخبز. إضافة إلى ضبط ٣ منتجي ثلج و5 مستوردين بمخالفات عدم تقديم بيان تكلفة و عدم مسك دفتر فواتير.

كما تم ضبط محل طاقة بديلة بمخالفة تقاضي أجور زائدة، وضبط مستودع بمخالفة حيازة مياه معدنية مجهولة المصدر، وضبط 53 فعالية بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.