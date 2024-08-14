“سلامتكِ..سلامتنا” بطاقة حبّ إلى سيدة الياسمين من أطفال المكتبة العمومية

اللاذقية _ مروان حويجة

تعبيراً عن حبّهم لسيدة الياسمين، السيدة أسماء الأسد، في عيد ميلادها، وتمنياتهم وأمنياتهم لها، بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية، وعرفاناً منهم بالجميل لما قدّمته، وتقدّمه للطفولة والأطفال، ورعايتها الكريمة لإطلاق وافتتاح المكتبة العمومية للأطفال لتكون أول مكتبة عامة تفاعلية في سورية، وحاضنة ثقافية وتعليمية للأطفال وتنمية إبداعاتهم مواهبهم، بما تحويه من أقسام وأجنحة، وما تنفّذه من أنشطة تفاعلية ثقافية وفنيّة وتعليمية وترفيهية، يقدّم أطفال جمعية مكتبة الأطفال العمومية بطاقة معايدة عفوية رائعة، بلغة الطفولة البريئة إلى سيدة الياسمين في عيدها: من أطفال جمعية مكتبة الأطفال العمومية، وكل أطفال سورية، كل عام وأنتِ في قلوبنا عنوان المحبة والأمل والعطاء، وتمنياتنا بلقائكِ قريباً بكامل الصحة والسلامة.

وذكرت المدير التنفيذي لمكتبة الأطفال العمومية فاطمة شحرور لـ “البعث” أنّه بمناسبة عيد ميلاد السيدة الأولى أسماء الأسد، ولأنها راعية الفرح والأمل في حياة أطفالنا، والداعمة بعطائها لكل أطفال سورية، أرسل الأطفال معايداتهم وأمنياتهم لسيادتها، بكلماتهم اللطيفة والصادقة، معبّرين عن محبتهم وتقديرهم لعطائها، ومتمنين لها الشفاء العاجل، وتمنياتهم بلقائها قريباً بكامل الصحة والسلامة.