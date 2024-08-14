مجلس فلاحي اللاذقية يؤكد على تأمين المحروقات والسّماد

اللاذقية – آلاء حبيب

ركز الاجتماع الموسّع لمجلس اتّحاد فلاحي اللاذقية ومجالس الرّوابط ، على ضرورة توزيع مادة المازوت الزراعي، وتفتت الحيازات وتحديد وتحرير الأراضي، وتوفير وتأمين السّماد ، و الطّرق الزراعية، وارتفاع أجور النقل ، وإجراء تعديلات على صندوق دعم الكوارث ، و المشاكل في خطوط الرّي، وتسويق الحمضيات ، ومشكلة بذار القمح، وخسارة الفلاحين ، وتخفيف الروتين في المعاملات و قروض المصرف الزراعي ، وسبب حرمان سيارات البيك آب من تعبئة البنزين أوكتان، كما طالبوا بفتح استيراد معدات صيد الأسماك، وهيكلة الموانئ الموجودة في الساحل ، وتردي الخدمات في ساحة السمك .

وعرض رئيس اتّحاد الفلاحين في اللاذقية أديب محفوض للهيكل التّنظيمي لإتحاد فلاحي اللاذقية، مؤكداّ على التمسّك بالأرض والاستمرار في العمل والإنتاج، ولفت الى مستلزمات الإنتاج الزّراعي و المازوت وتفتت الحيازة الزّراعية وغيرها الكثير من المستلزمات .

وأكّد رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم أن موضوع تأمين المازوت للجرّارات والسيّارات الزراعيّة ومخصصاتهم فيتبع لقطاع النقل،مشيراً إلى ضرورة دعم محصول التبغ لأنه من الصّناعات الصّغيرة .

أمين فرع اللاذقية للحزب الرّفيق هيثم اسماعيل أشار الى أن هذه المداخلات والأفكار تهم الفلّاح ، ويستوجب المزيد من الرعاية، بالنظر لما للفلّاح من دور محوري ، وما أثبته من صمود بأرضه،