أول ولادة في فرنسا لإحدى سلاحف “غالاباغوس” العملاقة

ولدت سلحفاة عملاقة من سلاحف غالاباغوس المهددة بالانقراض، في حديقة “آ كوبولاتا” في مدينة أجاكسيو الفرنسية، على ما أعلن مدير المتنزه. وولدت هذه السلحفاة في 21 أيار وتحمل مؤقتاً اسم “داروين” لكن جنسها لا يزال غير معروف.

وأوضح بيار مواسون، المدير البيطري في “آ كوبولاتا” التي تشكل أكبر حديقة أوروبية لعرض سلاحف المياه العذبة والسلاحف البرية: بما أنها أول سلحفاة غالاباغوس تولد في فرنسا، نأمل أن تبقى على قيد الحياة وتنمو هنا، مشيراً إلى أنه كان هناك قبل 24 عاماً، ذكران من أصل بري يزيد عمرهما عن 70 عاماً، وكان علينا الانتظار حتى العام 2021 لاستقبال أنثى ناضجة، ولدت في الأسر في أوروبا، وقد وضعت مع أحد هذين الذكرين خمس بيضات، تم تخصيب إحداها.

وأضاف أن السلحفاة تزن 90 غراماً، وهو رقم بعيد عن وزن والدها الذي يبلغ 160 كيلوغراماً ووزن والدتها 100 كيلوغرام، فيما يصل طولها إلى 18 سنتيمتراً، ويمكن رؤيتها في حوض زجاجي.

وأكد مواسون أن هذا الحدث عظيم لأن هذا النوع من السلاحف نادر في الأسر، إذ يوجد أقل من 130 منها في الأسر في أوروبا، ووحدها 26 حديقة حيوانات أوروبية تضم هذا النوع.

وهذه السلاحف التي يصل طولها إلى 1,50 متراً وتزن أكثر من 250 كيلوغراماً، يمكنها أن تعيش أكثر من 100 عام من دون مشاكل.