اتحاد الشطرنج ينظم عمل المدربين ويوجه لتصحيح مسار اللعبة

دمشق- عماد درويش

اتخذ اتحاد الشطرنج عدة قرارات مهمّة لحماية اللعبة من مظاهر أساءت لها من قبل أشخاص وفعاليات كادت تودي بها إلى مصير مجهول لا تمتّ للرياضة والمجتمع بأية صلة.

رئيسُ اتحاد الشطرنج علي عباس أوضح لـ”البعث” أن اتحاد اللعبة وصلته عدة شكاوى عن ظاهرة تفشي البطولات المأجورة والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع لعبة الشطرنج للخروج عن مسارها التربوي والأخلاقي وتوجيهها من قبل البعض نحو ظواهر لا أخلاقية ولا تمتّ لمجتمعنا بأية صلة (قمار ومراهنات وغيرها) الغرض منها الربح المادي والابتعاد عن ماهية اللعبة وأخلاقها التربوية، مبيناً أنه بعد كلّ تلك الظواهر قرّر اتحاد اللعبة توجيه إنذار أخير لكلّ من ينظم بطولات خارج أسرة اتحاد الشطرنج إلا تحت مظلته، وبعد أخذ الموافقات المطلوبة الحكومية لمكان إقامة البطولة والموافقة من اللجان الفنية عبر اتحاد الشطرنج.

وأضاف عباس: لم يشمل عملنا تلك الظواهر فقط بل شمل المدرّبين الذين ينتحلون صفة مدرّب محترف بشهادة كبيرة وعليا يُعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي، بهدف جذب الأهالي وأطفالهم وهمّهم الربح المادي، بغضّ النظر عن كفاءة المدرّب، وهي لا تمتّ بصفة التدريب بصلة، وعليه فإن كلّ البطولات الآنفة الذكر بحاجة لترخيص ما يُسمّى ببيت رياضي مع شهادة تدريب من اتحاد اللعبة، يضاف لها حالياً شهادة مزاولة مهنة التدريب تمنح لمدة عام تجدّد سنوياً، وفي حال لم يتمّ الالتزام بالقواعد والقوانين فسيتمّ منع المدرّبين من التدريب بأي مركز خاص أو عام إلا بشهادة مزاولة مهنة التدريب ممنوحة من قبل اتحاد الشطرنج، كما قمنا بمنع تنظيم أي بطولة بمكان عام أو بمركز خاص إلا بعد أخذ الموافقات من الاتحاد الرياضي، وكلّ من يخالف هذه التعليمات سيتعرّض للمساءلة والملاحقة القضائية أصولاً، فاتحاد الشطرنج كان سباقاً بمنح صفة دورة دولية لعدة بطولات محلية، حيث تمّ مراسلة الاتحاد الدولي للعبة الذي يحتفل في العشرين من شهر تموز من كلّ عام بذكرى تأسيس الاتحاد الدولي الذي قام بمبادرة أن يتمّ تنظيم بطولة من كلّ الاتحادات القارية بتنظيم بطولات بهذه المناسبة، خاصة وأن عدد المشاركين يكون كبيراً، وبناءً عليه أعلمنا الاتحاد الدولي عن إقامة بطولة في سورية أطلقنا عليها اسم زهرة الجولان ووافق الاتحاد الدولي فاعتمدها كبطولة رسمية تقام كل عام بهذه المناسبة.

وبيّن عباس أن اتحاد الشطرنج وكي يمنح كافة المدربين فرصة لتنظيم عملهم، أطلق مبادرة تمثلت بتنظيم البطولات المحلية الخاصة سنوياً، تجدّد تباعاً، وستقام هذه الدورات على منصة google meet عبر دورة تحت مسمّى (منظم البطولات المحلي) التي ستتمتّع بميزة تصنيف البطولة دولياً عبر رفع ملفها للاتحاد الدولي من جهة ولضمان حقوق اللاعبين والحكام من رسوم الاشتراك المدفوعة سلفاً من المشتركين على حدّ سواء، وبمسمّى قانوني من جهة أخرى (لكافة البطولات السريع والخاطف والسريع)، إضافة لذلك سيقيم الاتحاد دورات متتالية للمدربين على منصة google meet لتنظيم عملهم ومن يجتاز الدورات يمنح شهادة مزاولة التدريب.