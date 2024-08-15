التعاقدات في كرة اللاذقية تبلغ مراحلها الحاسمة

اللاذقية- خالد جطل

بعد ساعات من الإعلان عن تشكيل إدارة نادي تشرين برئاسة سعيد غريب، بدأت المنافسة بين قطبي كرة اللاذقية على ضمّ لاعبي الصف الأول، وبات العنوان الرئيسي للمرحلة هو (لا صوت يعلو على صوت التعاقدات)، وباتت أنظار عشاق الناديين تتجه إلى الصفحات الرسمية لكلّ منهما.

حطين نجح بعد التعاقد مع المدرّب ضرار رداوي بضمّ الحارس طه موسى ومارديك مردكيان ومصطفى جنيد الذي كانت أخبار كثيرة تقول إنه في طريقه إلى الجار تشرين، كما ضمّ حطين عبد الهادي الدالي، ومن جهة تشرين فإن إدارة البحارة نجحت باستعادة خدمات لاعبها الشاب محمد مالطة ليكون أول القادمين إلى ناديه، وستشكل عودته حافزاً للاعبين آخرين.

ويتوقع أن تشهد الساعات القادمة صراعاً حاداً بين الطرفين للفوز بخدمات اللاعبين، حيث كانت إدارة نادي حطين طالبت جمهور النادي بتجنّب الحديث عن تعاقدات النادي منعاً لحدوث ما قد يُفشل أي صفقة، خاصة وأن عدة أندية ستدخل على خط أي لاعب، وقد تابعنا تعاقد بعض اللاعبين مع أندية ثم الاعتذار والتوقيع لنادٍ آخر ما خلق مشكلات بين الأندية!.