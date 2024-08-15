بمشاركة المجتمع الأهلي… مشاريع تنموية بحمص تدخل الخدمة

حمص- سمر محفوض

أكد محافظ حمص المهندس نمير مخلوف، خلال افتتاحه بئر مياه قرية مشتى عازار الداعم لمياه الشرب على أهمية المبادرات التي يطرحها المجتمع المحلي بالتعاون مع المؤسسات الخدمية بالمحافظة بهدف تحسين واقع الخدمات والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتاً إلى أن المحافظة مستعدة بشكل دائم لدعم هذه المبادرات ،وتقديم كل التسهيلات المطلوبة لاطلاق المشاريع التنموية.

وتم إنجاز البئر بالتعاون بين مؤسسة مياه حمص وأهالي ومغتربي القرية إضافة إلى جمعية هوب سنتر الخيرية- حلب.

مدير مياه حمص المهندس عمار حسين أشار إلى ن المشروع تضمن حفر البئر بعمق 325 م و تركيب منظومة طاقة شمسية باستطاعة 30 ك.و، وتبلغ غزارة البئر 25 م3/سا،منوهاً بأهمية التشاركية بين المجتمع المحلي ومؤسسة المياه.

كما تفقد المحافظ حمص مستوصف الشهيد علاء جورج حكيم في قرية مشتى عازار والذي تمت عملية إعادة تأهيله ورفده بأجهزة جديدة بمبادرة من أهالي القرية بالتعاون مع مديرية الصحة في حمص.

مدير صحة حمص الدكتور مسلم الأتاسي، أوضح أن إعادة تأهيل المركز شملت تزويده ببرادات تعمل على الطاقة الشمسية لتشغيل المخبر ،منوهاً بأن المركز يقدم كل الخدمات الإسعافية و اللقاح والتحاليل المخبرية.

كما اطلع محافظ حمص على واقع مياه الشرب في قرية الربوة وتفقد عمل بئر القرية بعد تركيب منظومة طاقة شمسية له بمبادرة من المجتمع المحلي.

وبين رئيس وحدة المركز الأولى المهندس قيصر الخضر أن المؤسسة ستقوم ببناء خزان بارتفاع 25 م وسعة 300 م3.