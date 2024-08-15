روسيا سترد على المبادرات الغربية للإنتاج المشترك للصواريخ متوسطة المدى واستخدام كييف للأسلحة الأمريكية

ميدانياً.. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها حررت بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأن القوات الروسية حسنت مواقعها على أكثر من محور، وكبدت قوات نظام كييف خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعا لتخزين الصواريخ والمدفعية، ومستودعاً لتخزين القوارب المسيرة وتجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 152 منطقة، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 قنابل موجهة من طراز “جدام” أمريكية الصنع و”هامر” فرنسية الصنع، و12 صاروخاً من طراز هيمارس أمريكي الصنع، و35 طائرة دون طيار.

كما أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها قضت على وحدات قوات نظام كييف التي كانت موجودة في بلدة كروبيتس بمقاطعة كورسك واستعادة السيطرة على البلدة، وأحبطت عدة هجمات لقوات نظام كييف على محور كورسك، فيما بلغت خسائر هذه القوات ما يصل إلى 340 عسكرياً و19 مركبة مدرعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما تم تدمير قافلة مكونة من 15 ناقلة نفط لقوات نظام كييف باستخدام صاروخ “إسكندر إم” قرب قرية لوبني بمقاطعة سومي، فيما نفذت القوة الصاروخية الروسية ضربات على احتياطيات هذه القوات وعتادها ومستودعات الذخيرة في يوناكوفكا وخوتيني وكوندراتوفكا بالمقاطعة.

من جهته، عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف سلسلة من الاجتماعات حول القضايا الأمنية في أقاليم روسيا الحدودية، وخاصة في المناطق الحدودية في مقاطعات كورسك وبريانسك وبيلغورود، مشيراً إلى أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية تعد خطة لاتخاذ تدابير إضافية لحماية مقاطعة بيلغورود.

من جانبه، أكد نائب رئيس الإدارة العامة للجيش الروسي أبتى علاء الدينوف أن القوات الروسية تسيطر على الوضع بمقاطعة كورسك، وتستمر بتطهير منطقة سودجا من قوات نظام كييف، فيما انتشرت القوات الروسية لحماية بلدات تشيركاسكوي وبوريتشنوي وروسكوي بوريتشنوي من قوات نظام كييف.

إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف منشأة تابعة لهيئات الشؤون الداخلية في مقاطعة تيومين غرب سيبيريا، واعتقال شخصين على أثره من مؤيدي أيديولوجية “القتل الجماعي”، حيث تم ضبط عبوتين حارقتين محليتي الصنع وعبوة ناسفة، كما فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب مواد “التحضير لهجوم إرهابي”. وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في وقت سابق اعتقال شخصين في مقاطعة تيومين الروسية بسبب قيامهما بتجنيد 19 إرهابياً.