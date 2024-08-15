كوريا الجنوبية تستعين بكلب لمنع دخول “بق الفراش” من فرنسا

تطبق السلطات الكورية الجنوبية إجراءات وقائية بعد الألعاب الأولمبية لمنع أي مخاطر صحية قد تتعرض لها البلاد مع عودة الرياضيين والمسؤولين والمشجعين من باريس.

وتتضمن هذه الإجراءات الاستعانة بكلب مدرب على اكتشاف “بق الفراش” في مطار إنشيون الدولي الرئيسي للبلاد خوفاً من تسرب هذه الحشرة الصغيرة إلى داخل أراضيها.

وتتم هذه الإجراءات بالتعاون بين شركة مكافحة الحشرات، ووزارتي النقل والأمن، ووكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى جانب شركات الطيران ومطار إنشيون الدولي، حيث يتم تطبيق الإجراءات الوقائية على المسافرين لدى وصولهم.

وفي العام الماضي، اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات موسعة لمواجهة مخاوف واسعة النطاق في البلاد من انتشار الحشرة، بينما كانت الاستعدادات لاستضافة الدورة الأولمبية تسير على قدم وساق.

وقال بيان صحفي للحكومة الكورية: إنه بينما تجتمع الأسرة الدولية في باريس بفرنسا بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 فهناك فرصة لدخول بق الفراش البلاد بعد الحدث.

وأضاف البيان: نقوم بخطوات وقائية لمنع دخول الحشرة للبلاد من خلال مطار إنشيون الدولي وهو المنفذ الرئيسي للبلاد.

وشارك في الألعاب الصيفية التي اختتمت الأحد الماضي 144 رياضياً من كوريا الجنوبية من بين عشرات الآلاف من الرياضيين والمشجعين الذين حضروا هذا التجمع الرياضي العالمي الأكبر.