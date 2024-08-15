لوكاشينكو: روسيا لن تتأخر في مؤازرة بيلاروسيا إن تعرّضت لأي عدوان

ووفقاً لـ”نوفوستي” وجه لوكاشينكو مؤخراً بتعزيز القوات المسلحة على الحدود مع أوكرانيا، على خلفية عدوان قوات كييف على مقاطعة كورسك الروسية، مصرحاً بأن المسؤولين الأمريكيين الكبار مهتمون بقتل أكبر عدد ممكن من الروس والأوكرانيين في إطار الصراع الأوكراني، حيث تابع: “دعونا نجلس إلى طاولة المفاوضات وننهي هذا الصراع، الذي ليس في مصلحة الشعب الأوكراني، ولا الشعب الروسي، ولا الشعب البيلاروسي. إنه صراع في مصلحة الغرب فقط. بإمكاني أن أسوق لكم حقائق، من مناقشات مغلقة تماما، يقول فيها مسؤولون رفيعو المستوى.

وأضاف: دعوهم يقتتلون، هؤلاء الروس والأوكرانيون، دعوهم يموتون جميعاً في هذا المرجل، إن القائلين هم مسؤولون رفيعو المستوى أمريكيون، متسائلاً: “هل هذا طبيعي؟ إنهم يريدون منا أن يدمر بعضنا بعضاً.