لوكاشينكو: روسيا لن تتأخر في مؤازرة بيلاروسيا إن تعرّضت لأي عدوان
مينسك- وكالات
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا لن تتأخر في إرسال قواتها إلى بيلاروس للدفاع عنها إن تعرضت لأي عدوان، وقال لوكاشينكو عبر قناة “روسيا”: “إن تعرضنا للعدوان سنصد أول ضربة ثم ستدعمنا روسيا. أي حرب قد نواجها ستكون حربا مشتركة للبلدين ضد هؤلاء الوحوش”، محذراً من أن رد بلاده على أي عدوان خارجي سيكون فورياً ومناسباً.
ووفقاً لـ”نوفوستي” وجه لوكاشينكو مؤخراً بتعزيز القوات المسلحة على الحدود مع أوكرانيا، على خلفية عدوان قوات كييف على مقاطعة كورسك الروسية، مصرحاً بأن المسؤولين الأمريكيين الكبار مهتمون بقتل أكبر عدد ممكن من الروس والأوكرانيين في إطار الصراع الأوكراني، حيث تابع: “دعونا نجلس إلى طاولة المفاوضات وننهي هذا الصراع، الذي ليس في مصلحة الشعب الأوكراني، ولا الشعب الروسي، ولا الشعب البيلاروسي. إنه صراع في مصلحة الغرب فقط. بإمكاني أن أسوق لكم حقائق، من مناقشات مغلقة تماما، يقول فيها مسؤولون رفيعو المستوى.
وأضاف: دعوهم يقتتلون، هؤلاء الروس والأوكرانيون، دعوهم يموتون جميعاً في هذا المرجل، إن القائلين هم مسؤولون رفيعو المستوى أمريكيون، متسائلاً: “هل هذا طبيعي؟ إنهم يريدون منا أن يدمر بعضنا بعضاً.