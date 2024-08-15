مشاركة مرتقبة لمنتخب بناء الأجسام في غرب آسيا

المحرر الرياضي

يستعدّ منتخبنا الوطني لبناء الأجسام للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة التي ستنطلق اليوم في سلطنة عُمان، وتستمر منافساتها لمدة أربعة أيام، حيث تبدو حظوظ لاعبينا وافرة في تحقيق نتائج جيدة في البطولة التي تشهد بشكل دائم تألقاً سورياً في مختلف الفئات والأوزان.

رئيسُ اتحاد اللعبة ورئيسُ اتحاد غرب آسيا منار هيكل أكد لـ”البعث” أن البطولة تعدّ اختباراً حقيقياً لمنتخبنا في ظلّ المنافسة القوية المنتظرة، حيث سيتكوّن المنتخب من خمسة لاعبين سيشاركون في أوزان وفئات مختلفة، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة حاول الوصول إلى درجة عالية من الدقة في اختيار لاعبي المنتخب، وذلك خلال البطولات الداخلية التي أقامها وكان آخرها بطولة سيد الشاطئ.

وأشار هيكل إلى أن المنافسات ستشهد مشاركة 11 دولة، وهو الرقم الأكبر في تاريخ البطولة التي توقفت لمدة أربعة سنوات قبل أن تعود العام الماضي لتكون ضمن الأجندة الدولية، لافتاً إلى وجود اهتمام كبير من المعنيين عن اللعبة، حيث سيتواجد رئيس الاتحاد الدولي رافائيل سانتونغا ونائبه رئيس الاتحادين العربي والإفريقي الدكتور عادل فهيم إلى جانب توزيع 10 بطاقات احتراف لأفضل اللاعبين في البطولة مقدّمة من اتحاد غرب آسيا.

وكشف هيكل أن اتحاد غرب آسيا ومنذ تمّ اختيار عُمان لتنظيم البطولة سعى وبالتعاون مع اللجنة المنظمة إلى التحضير الجيد وتجاوز أي سلبية يمكن أن تحصل، مشدداً على أن الأمور التحكيمية كانت ملحوظة لبلوغ أعلى مقدار من الشفافية عبر دعوة أفضل حكام المنطقة مع الاستعانة بحكم مرافق لكلّ منتخب.

يُذكر أن منتخبنا كان قد حصل على المركز الرابع في الترتيب العام للنسخة الماضية التي جرت في البحرين محرزاً ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وأربع برونزيات.