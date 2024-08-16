إصابات جديدة بجدري القردة في باكستان والسويد… وإسبانيا تتصدر أوروبا بحالات الإصابة

عواصم -سانا

كشفت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 8104 حالات إصابة بفيروس جدري القردة منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد عام 2022، مشيرة إلى أنه رقم قياسي وأكبر عدد من الحالات بين الدول الأوروبية، ونقلت وكالة الأنباء الأوروبية أوروبا برس عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن إسبانيا سجلت عدداً قياسياً على مستوى أوروبا من الإصابات بجدري القردة بعدد بلغ 8104 حالات تليها فرنسا بـ4272 حالة ثم بريطانيا 3866 حالة، موضحة أن أغلبية حالات الإصابة في إسبانيا سجلت في مدينتي مدريد وكاتالونيا.

وفي السياق ذاته، قالت إدارة الصحة في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني: إنه تم رصد ثلاث إصابات بفيروس جدري القردة في البلاد، وقالت إدارة الصحة في بيان: إن ثلاث إصابات بالفيروس المسبب لجدري القردة تم رصدها لدى مسافرين وصولوا إلى باكستان مؤخراً.

وفي السويد أكدت منظمة الصحة العالمية ارتباط إصابة فيروسية مسببة لمرض جدري القرود في هذا البلد بتفشي المرض في أفريقيا، وذلك في أول علامة على انتشار الفيروس خارج القارة، فيما قال مسؤولو صحة بالسويد في مؤتمر صحفي: إن الشخص أصيب أثناء وجوده في أفريقيا بفيروس كلاد آي.بي المسبب لجدري القرود، وإن الإصابة تأتي في إطار أحدث تفش للمرض.

ويُعتقد أن فيروس “كلاد آي.بي” المسؤول عن التفشي الحالي للمرض يتسبب في نوع أخطر من جدري القرود، وينتشر الفيروس بالمخالطة عن قرب.