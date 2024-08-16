الخارجية: الاتهامات الأمريكية بشأن اعتقال مواطن أمريكي لا أساس لها من الصحة

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: صدرت تصريحات مضللة عن الإدارة الأمريكية ممثلة بالبيت الأبيض، ووزارة الخارجية تضمنت اتهامات باطلة للحكومة السورية باعتقال المواطن الأمريكي أوستن تايس، الضابط السابق في الجيش الأمريكي، والادعاء بأنه كان يعمل صحفياً، ودخل الأراضي السورية وفُقد فيها.

وأكدت الخارجية أن “هذه الاتهامات الأمريكية بشأن تايس أو غيره من الأمريكيين الآخرين لا أساس لها من الصحة، وتمثل تشويهاً متعمداً للحقائق، واستمراراً لنهج هذه الإدارة الأمريكية في إلقاء الاتهامات ضد سورية، إلى جانب ممارساتها العدوانية ضدها، وذلك عبر انتهاكها لسيادة الأراضي السورية، ودعمها للميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية، ونهبها للثروات السورية، وفرضها لتدابير أحادية قسرية تتسبب بمعاناة للسوريين”.