الرّفيق عربي كاتبي يلتقي كوادر الطلائع المشاركة بدورة إعداد مشرف المنطقة المركزية في ريف دمشق

ريف دمشق- البعث

قام الرّفيق محمد عزت عربي كاتبي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي، بمشاركة دورة مشرف منطقة المركزية في ريف دمشق بتحيّة العلم المسائية، حيث التقى بعدها بالدارسين.

وأكد على أهمية الدورات التأهيلية في إعداد القادة الطليعيين، مشدداً على أهمية الأسرة الواحدة التي تجمع الرفاق المشرفين على مستوى القطر.

وشدد الرفيق رئيس المكتب أهمية التكامل بين دور وزارة التربية ومنظمة طلائع البعث في بناء جيل واعٍ ومثقف، وقادر على التسلح بالفكر السليم لبناء وطنه.

وهنأ الرفيق عضو القيادة الكوادر الطليعية بعيد الطلائع التاسع والأربعين، متمنياً لهم المزيد من العطاء والتقدم.

وذلك بحضور الرّفيق المهندس رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق للحزب، والرّفيق الدكتور حامد أبو خليف عضو قيادة فرع ريف دمشق للحزب، والرّفاق أعضاء قيادة منظمة طلائع البعث هيسم أبو مغضب، مصطفى جيلو، نعمى شدود، وسامر حلّاق، والرّفيق الدكتور عبد الحليم يوسف مدير التربية في ريف دمشق، والرّفيق أسعد أحمد أمين فرع ريف دمشق لطلائع البعث.