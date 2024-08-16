المقداد يتبادل مع نظيره الصيني رسائل التهنئة بالذكرى الـ 68 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

وأكد الوزير المقداد رغبته بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والالتزام بتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تعكس روح التوافقات المهمة بين قائدي البلدين والتي عبرا عنها خلال القمة التاريخية التي جمعتهما في مدينة خانجو في أيلول الماضي، مشدداً على أن الزخم المتنامي عالي المستوى الذي تكتسبه العلاقات الصينية-السورية ما هو إلا انعكاس لهذه التوافقات والتي تتماشى بشكل مثالي مع تطلعات شعبي البلدين.

بدوره شدد الوزير وانغ يي على أن العلاقات الصينية-السورية تضرب بجذورها في عمق التاريخ، حيث حافظت العلاقات الثنائية على وتيرة تنمية جيدة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أنه على استعداد تام للعمل مع الجانب السوري لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه زعيما البلدين في خانجو لتعزيز الدعم المتبادل والتعاون الدولي ودفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى مزيد من التقدم.