بداية مشوقة للدوريين الإنكليزي والإيطالي لكرة القدم

البعث -وكالات

بعد انطلاقة قوية للدوري الإسباني أمس الخميس، يستعدّ عشاق الكرة الأوروبية لجرعة دسمة من المباريات وخاصة في الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يقصّ مانشستر يونايتد وضيفه فولهام شريط الجولة الأولى على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم، فيما تختتم الجولة بلقاء قمة مبكرة بين تشيلسي ومانشستر سيتي حامل اللقب العالم الماضي على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز الأحد القادم.

وستشهد المباراة الافتتاحية حضوراً جماهيرياً كبيراً، فهي الفرصة لمانشستر يونايتد للبدء بقوة في الموسم الجديد، بينما سيسعى فولهام لتحقيق مفاجأة وإثبات جدارته بالتواجد في الدوري الممتاز، وطبعاً ستحاول الفرق الكبرى تحقيق انطلاقة جيدة، فبطل النسخة السابقة مانشستر سيتي سيسعى للدفاع عن لقبه تحت قيادة بيب غوارديولا، فيما سيحاول غريمه تشيلسيخ العودة للقمة بعد إعادة بناء الفريق، ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد ظهور العديد من المواهب الشابة الواعدة، التي ستسعى لإثبات نفسها والتألق في الدوري.

وشهد سوق الانتقالات هذا الصيف صفقات ضخمة لعدد من الأندية، ما ساهم في تغيير ملامح بعض الفرق وتقوية صفوفها، فقد تعاقد أرسنال مع ريكاردو كالافوري مدافع بولونيا السابق ومنتخب إيطاليا، بينما وقع مانشستر يونايتد مع مدافع ليل الفرنسي ليني يورو، وفي المقابل غادر عدد كبير من اللاعبين من أندية كبرى في الدوري الإنكليزي، حيث رحل ماسون غرينوود ورافائيل فاران ودوني فان دي بيك ووان بيساكا من مانشستر يونايتد، وانتقل جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي إلى أتلتيكو مدريد، كما عرفت بعض الأندية تغييرات على مستوى الجهاز الفني، حيث رحل يورغن كلوب عن ليفربول وجاء آرني سلوتي، وأقال تشيلسي ماورويسيو بوتشيتينو وجاء ماريسكا.

فيما ينطلق غداً موسم جديد من الدوري الإيطالي بمباريات جنوى ضد إنتر ميلان بطل الموسم الماضي، وبارما ضد فيورنتينا وميلان ضد تورينو وإمبولي ضد مونزا وبولونيا ضد أودينيزي وهيلاس فيرونا ضد نابولي ولاتسيو ضد فينيسيا وكالياري ضد روما وليتشي ضد أتلانتا وأخيراً يوفنتوس ضد كومو.

ويتصدر نادي يوفنتوس قائمة الفرق الأكثر تتويجاً بلقب الكالتشيو، بينما يحمل نادي إنتر آخر لقب للدوري، ويبحث النيرازوري عن الفوز بالنسخة الجديدة بالرغم من التدعيمات القوية التي أبرمتها الأندية المنافسة سواء يوفنتوس أو ميلان خلال الميركاتو الصيفي، فنجح نادي السيدة العجوز في التتويج باللقب 36 مرة متفوقاً على إنتر الذي حاز على 20 لقباً في الدوري، بينما يحتل ميلان المركز الثالث في قائمة الأكثر تتويجاً بواقع 19 مرة.

أرقام وتواريخ

– شارك في الدّوري الإنكليزي منذ تأسيسه سنة 1992 حتى الآن 49 نادياً، ومنذ عام 1993 حتى 2016 كان لكل موسم راعي ابتداءً برعاية الكالينغ، حتى أصبح الدوري الانكليزي تحت رعاية بنك باركليز في 2016 ليصبح بعدها المسمّى الرّسمي للمسابقة هو دّوري باركليز الممتاز.

– يحمل نادي مانشستر يونايتد الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري الانكليزي النسخة الحديثة بواقع 13 مرة كلها أتت في عهد المدرب السير أليكس فيرغسون.

– أكبر هامش ربح للفوز بلقب البريمييرليغ 19 نقطة، حققها مانشستر سيتي عام 2018 بواقع (100 نقطة)، يليه مانشستر يونايتد بواقع (81 نقطة)، فيما أقل هامش ربح حينما حدد فارق الأهداف هوية البطل والذي كان مانشستر سيتي.

– تاريخياً تعتبر الأندية الإيطالية من بين أكثر الأندية الأوروبية وصولاً للنهائيات وإحرازاً للألقاب القارية بعد الأندية الإسبانية، بواقع 36 بطولة أوروبية مقسمة كالتالي: دوري أبطال أوروبا 12 لقباً، كأس الاتحاد الأوروبي 9 ألقاب، كأس السوبر الأوروبي 9 ألقاب، كأس أبطال الكؤوس 7 ألقاب، وللميلان الحصة الكبرى منها بواقع 14 لقباً يحتل بها الصف الثاني أوروبياً بعد ريال مدريد.

– أربع أندية إيطالية فازت بالدوري الإيطالي في الذكرى المئوية لتأسيس النادي هي اليوفي 97، ميلان99، لاتسيو 2000، الإنتر 2008.

– أكثر لاعب غير إيطالي فاز بالسكوديتو هم الأرجنتيني والتر سامويل والصربي ديان ستانكوفيتش والإنكليزي جيمس سبينسلي بواقع 6 بطولات.