في اليوم الـ 315 للعدوان… شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع منها منطقة الزوايدة ومخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، كما استشهد شاب وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال منزلاً في منطقة السرايا غرب مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته المناطق الغربية من مدينة رفح.