في رسالة إلى بوتين.. كيم يؤكد على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع روسيا

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن كيم قوله في رسالة رد على برقية تهنئة وجهها بوتين أمس إليه بمناسبة الذكرى الـ 79 لتحرير كوريا: “في هذا اليوم التاريخي الذي حقق فيه شعبنا الاستقلال الوطني والسيادة ورحب بمستقبل التجديد المشرق، نتذكر بكل إجلال مآثر المقاتلين الذين سقطوا من الجيش السوفييتين والذين شاركوا في حرب تحرير كوريا وكرسوا دماءهم وأرواحهم الثمينة لهذه القضية جنبا إلى جنب مع رواد الثورة الكورية”.

وأضاف كيم: “إن المشاعر الودية بين جيشي وشعبي البلدين، والتي تبلورت وتعمقت في النضال ضد العدو المشترك، تشكل قوة دافعة قوية لتطوير علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا إلى شراكة استراتيجية شاملة وقوة لا تقهر، وتعزيز بناء دولتين قويتين وعالم جديد متعدد الأقطاب”.

وتابع كيم: “أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن اعتقادي الراسخ بأن الشعب الروسي القوي والشجاع سوف يدافع بحزم عن حقه السيادي ومصالح بلاده الأمنية وسيحقق النصر بكل تأكيد في الحرب المقدسة من أجل السلام الإقليمي والعدالة الدولية تحت قيادتكم النشيطة”.