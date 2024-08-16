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16-أغسطس-2024
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سورية تؤكد في رسالتين للأمم المتحدة مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن الجريمة النكراء في مجدل شمس
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مجلس الشعب يستنكر إعلان واشنطن الإبقاء على جمهورية كوبا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب
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كاريكاتور
16-أغسطس-2024
محمد عباس
الوحدة الوطنية الفلسطينية وبيان بكين
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