الرئيس الإيراني: يمكننا مواجهة تهديدات الولايات المتحدة ضد بلدنا

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة على رأس التهديدات الموجهة ضد بلاده وأن إيران ستكون قادرة على مواجهتها.

وقال بزشكيان خلال الجلسة العلنية لمجلس الشوري الإسلامي الإيراني اليوم: “نواجه تهديدات وعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكننا معاً مواجهتها والحد منها”.

وأشار بزشكيان إلى أن الحكومة الإيرانية ستعمل على ضمان حقوق المواطنة لجميع الإيرانيين وتعطي الأولوية للمصالح الوطنية، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الدولية واحترام مبادئ العزة والحكمة والمنفعة ومواجهة أعداء البلاد الرافضين لاستقلالها وعزتها.

وأشار الرئيس بزشكيان إلى أن الشعب الإيراني مستاء من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وفرضها العقوبات واستمرارها بالتهديدات، مضيفاً: “لكن تحقيق الوحدة في الداخل الإيراني يمكن أن يخفف من وطأة هذه التهديدات”.