تضاعف عدد المستوطنين الإسرائيليين المتوجهين إلى قسم الطوارئ وسط انتظار رد المقاومة

وقالت مديرة خدمة الطوارئ النفسية في كلية الطب التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي “رامبام” في حيفا الدكتورة إريت مارتيك في تصريح لموقع “هايبو” الإسرائيلي وفقاً لما أوردته وكالة سبوتنيك: إنه “إذا كان متوسط عدد الإحالات اليومية في الأيام العادية يتراوح ما بين 12 إلى 14 حالة فإن هذه الأيام يبلغ عدد الحالات من 20 إلى 25 حالة، والعدد الكبير من الإحالات يأتي إلينا بسبب القلق والتوتر”، مشيرة إلى أن هناك أيضاً المزيد من حالات المواقف الانتحارية والحالات الذهانية وحالات القلق والتوتر بعد الصدمة.

وأضافت مارتيك: إن الأسبوعين الماضيين اتسما أيضاً بحالات تنطوي على استخدام مواد مختلفة ومخدرات وكحول، ما يزيد من الأعراض، ويتطلب إجراء فحص طبي نحن نشعر بالتغيير الطارئ بكل تأكيد”.

من جهته لفت مدير قسم الطب النفسي في “رامبام” الدكتور عوفر شمغار إلى أنه في الآونة الأخيرة، كانت هناك حالات أكثر حدة تتطلب دخول المشفى بين أولئك الذين يذهبون إلى غرفة الطوارئ، وكانت هناك قفزة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد هذه الحالات خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية، مبيناً أن كل حدث أو تصعيد أو تهديد يرفع مستوى القلق بين المستوطنين.

وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي قال في بيان: إن “الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي أعد لنفسه عقاباً قاسياً بهذا العمل الجبان عبر إراقة دماء الشهيد هنية”، مشدداً على “أننا نعتبر أن من واجبنا أن نثأر لدمائه في هذه الحادثة المريرة والصعبة التي حدثت على أراضي الجمهورية الإيرانية”.

وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن رد المقاومة اللبنانية على العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية واغتيال القائد فؤاد شكر محسوم، مشيراً إلى أن الصهاينة سيبكون كثيراً لأنهم لم يعرفوا أي خطوط حمر تجاوزوها.