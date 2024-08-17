سورية تدين المجزرة الصهيونية بحق عائلة سورية في جنوب لبنان

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين: استمراراً لجرائم الإبادة الجماعية والدمار والحرائق التي أشعلتها “إسرائيل” في جنوب لبنان منذ بداية عدوانها الوحشي على قطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتكب الكيان العنصري الصهيوني جريمة ضد عائلة سورية عندما قصفت طائراته بشكل متعمد البناء الذي تقطنه هذه العائلة، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد ما لا يقل عن عشرة سوريين ولبنانيين إلى جانب جرحى آخرين.

وتابع البيان: لقد ارتفعت في جميع أنحاء دول العالم ومدنها أصوات القوى الحرّة المطالبة بلجم العدوان الصهيوني ووقف المجازر التي يرتكبها في فلسطين وخارجها، ومعاقبة مرتكبيها، إلا أن قادة الكيان العنصري الصهيوني زادوا من دمويتهم وتحديهم لشعوب العالم.

ونوهت الخارجية بأنه تبين أن الإرهاب الذي يمارسه هؤلاء الصهاينة لا حدود له، وقد عرّت ممارساتهم الإجرامية الطبيعة الحقيقية للكيان الصهيوني والجرائم التي مازال يرتكبها منذ قيامه وحتى الآن.

وشددت الخارجية على أن الجمهورية العربية السورية تدين هذه المجزرة الصهيونية الجديدة مثلما أدانت المجازر الصهيونية في قطاع غزّة، وتؤكد أن هذه الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني صبيحة هذا اليوم هي انتهاك فاضح للمواثيق والقوانين الدولية، وجريمة موصوفة ضد سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتهديد للسلم والأمن في المنطقة.

وختمت الخارجية: تجدد سورية تضامنها الثابت مع لبنان وتعاطفها مع أسر الضحايا، ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في وجه ما يتعرض له من عدوان مستمر.

وكان ارتفع عدد شهداء اعتداء العدو الإسرائيلي على منطقة وادي الكفور في النبطية جنوب لبنان إلى عشرة شهداء سوريين وخمس إصابات، فيما ذكرت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان ثان لها، أن عدد الشهداء ارتفع إلى عشرة، وهم من الجنسية السورية، بينهم امرأة وطفلاها، إضافة إلى إصابة خمسة بجروح بينهم ثلاثة سوريين، اثنان منهم إصاباتهما حرجة ويخضعان لعمليات دقيقة في المشفى، إضافة إلى مواطنة لبنانية وشخص من الجنسية السودانية، وكانت الوزارة أشارت في حصيلة سابقة إلى ارتقاء تسعة شهداء معظمهم سوريون، وإصابة خمسة آخرين إثر غارة للعدو الإسرائيلي بعد منتصف الليل الماضي على أحد المباني السكنية في منطقة وادي الكفور بالنبطية جنوب لبنان.