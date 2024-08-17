نقابة المهن المالية تعقد مؤتمرها السنوي… الرفيقة النوري: تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد

حماة-حسان المحمد

عقدت نقابة المهن المالية والمحاسبة مؤتمرها السنوي اليوم في فندق أفاميا الشام بحماة، وذلك بحضور عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب المنظمات الشعبية المركزي، الرفيقة جمانة النوري.

الرفيقة النوري قالت: إن المؤتمر تأكيد على أهمية الحراك النقابي في المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتهيئة البيئة المالية والمحاسبية المناسبة لعملية التطوير التي تقتضيها هذه المرحلة.

وأكدت رئيس مكتب، أهمية الدور التي تؤديه هذه النقابة في تطوير وتنظيم المهن المالية والمحاسبية، والمشاركة في صنع القرارات الاقتصادية من خلال المواكبة بين عمل المحاسبين ومدققي الحسابات والمحلليين الماليين من جهة، ونشاط الشركات والمؤسسات والإدارات من جهة ثانية، وبالشكل الذي ينسجم مع معايير المحاسبة والتدقيق المعمول بها على المستوى الدولي، فضلاً عن الرقابة المالية الدقيقة والمتواصلة على نشاط القطاعات الحكومية والخاصة.

وأشارت إلى أنه في اطار اهتمام ومتابعة مكتب المنظمات الشعبية المركزي لأعمال نقابة المهن المالية والمحاسبية والحرص على تمثيلها في الفعاليات الاقتصادية والمالية تم التواصل مع رئيس مجلس الوزراء الذي وجه وزارة المالية لإشراك ممثل عن النقابة في هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم ومجلس المحاسبة والتدقيق للإسهام في إبداء الآراء الفنية التخصصية على الصعيد المالي والاقتصادي دون الحاجة لاستصدار صك تشريعي.

بعد ذلك قدّم أعضاء المؤتمر مداخلات تركزت حول السعي إلى زيادة إيرادات النقابة وإيجاد مطارح استثمارية ومالية داعمة لها في تحقيق أهدافها وبرامجها والارتقاء بعملها والإسراع في إصدار قانون تنظيم النقابات والعمل على إجراء توصيف دقيق للملاكات العددية في المواقع الإدارية لمختلف الجهات العامة بما يجعل خريجي الاقتصاد يشغلون المواقع الاقتصادية والمالية والإدارية دون غيرهم من باقي الاختصاصات، والعمل على تخصيص فروع النقابة بنسبة 5 بالمئة من ريع الوثيقة الخارجية كدعم مالي لها في ظل الحاجة المادية لكثير من الفروع بهذا الخصوص.

وشدّدت الرفيقة النوري على ضرورة تمثيل النقابة في المجالس الاستشارية لمختلف الجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وإيجاد رسم طابع خاص للنقابة في المعاملات المالية والمصارف يعود بالنفع المالي عليها

وافتتاح فرع في دير الزور.

بدوره، أوضح نقيب المهن المالية والمحاسبية ضاحي كراد أن مهنة المحاسبة تحتل مكانة مرموقة، ولا سيما مع التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد، ومع وجود شركات المحاسبة والتدقيق والفروع التعليمية والأكاديمية المتخصصة بالمحاسبة والمعاهد التقنية، منوهاً بأنها من المهن المرغوبة في سوق العمل، ولا سيما للشباب الطامحين في تأسيس مشروعاتهم الخاصة، فضلاً عن دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وبين رئيس فرع نقابة المهن المالية والمحاسبية في حماة مجاهد دنكي أن مهنة المحاسبة من المهن العريقة وقد قطعت سورية شوطاً مهماً في هذا الجانب، لافتاً إلى أن النقابة تؤدي حالياً دوراً مهما في تطوير المهن المالية والمحاسبية واستيعاب خريجي كلية الاقتصاد والتجارة، بالإضافة لدورها الهام في الرقابة الفعالة على أعمال المحاسبين في المؤسسات والشركات بمختلف الفعاليات الاقتصادية.

حضر المؤتمر أمين فرع حماة الرفيق أشرف باشوري، ومحافظ حماة معن عبود.

إلى ذلك، عقدت الرفيقة النوري اجتماعاً في مقرّ فرع حماة للحزب، مع قيادة الفرع، وناقشت خلاله واقع الاستثمارات وأملاك الفرع، إضافةً إلى تفعيل رياض أطفال “البعث”، وما يعترض ذلك من صعوبات ومايلزمها من احتياجات، وكيفية دعم هذه المنشآت والتشجيع على الاستثمار حسب القيمة الرائجة.

وطلبت النوري من الرفاق أعضاء قيادة الفرع تقديم مقترحات حول تطوير آليات العمل في المرحلة القادمة.

وتحدث الرفيق أمين فرع الحزب عن الاستثمارات الخاصة بالفرع، ودعمها من خلال جذب المستثمرين، مطالباً قيادة الفرع بافتتاح فرع لجامعة الشام الخاصة على اعتبار أنه يوجد مكان مناسب من حيث المساحة والموقع الذي يتوسط مركز المدينة.