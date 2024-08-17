وزيرا الداخلية والمالية ومحافظ طرطوس في جولة اطلاعية على مركز العريضة الحدودي

طرطوس- البعث

تفقد اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية، والدكتور كنان ياغي وزير المالية، ومحافظ طرطوس فراس أحمد الحامد يرافقهم د.ماجد عمران مدير عام الجمارك، ومدير إدارة الهجرة والجوازات مركز هجرة العريضة على الحدود السورية اللبنانية والتقوا العاملين بالمركز.

واطلعوا على آلية عمل المركز وحسن سير حركتي القدوم والمغادرة والتقيا عدداً من المسافرين القادمين والمغادرين عبر المركز واستمعوا لملاحظاتهم.

وأكد الوزيران على رفع مستوى الخدمات وحسن التعامل مع المسافرين وتبسيط الإجراءات وإيجاد أفضل السبل لتقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن وبالشكل الأمثل، وتقديم التسهيلات للمهجرين العائدين إلى القطر.