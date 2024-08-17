69 شهيداً جراء مجازر الاحتلال خلال الساعات الـ 48 الماضية

وقالت الصحة في بيان: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 316 على القطاع ارتفع إلى 40074 شهيداً و 92537 جريحاً بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان إثر قصف الاحتلال منزلاً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان نتيجة قصف مسيرة للاحتلال منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بينما ارتقى طفل 6 سنوات جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقتها مسيرة كواد كابتر أثناء نومه في خيمة للإيواء في خان يونس.